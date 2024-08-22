В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 21 августа 2024 года около 18 часов 00 минут в городе Колпино возле дома 22 по улице Вавилова 35-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.