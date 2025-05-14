Оперативники задержали двух мигрантов, порезавших трех соотечественников в Янино

Ранее сообщалось, что 12 мая, незадолго до полуночи, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о трех лицах, получивших ранения возле дома номер 10 на Голландской улице в поселке Янино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что двое неустановленных лиц в результате внезапно вспыхнувшего конфликта нанесли ножевые ранения троим гражданам, выходцам из стран Центральной Азии, в возрасте от 18 до 26 лет, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где состояние одного из них было оценено врачами как критическое.

В оперативные сроки сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и произвели их задержание у дома номер 17 на Якорной улице в Санкт-Петербурге. Задержанными оказались соотечественники потерпевших в возрасте 20 и 21 года. Установлено, что оба фигуранта пребывают на территории Российской Федерации нелегально, осуществляя трудовую деятельность на строительном объекте без соответствующего оформления.

По свидетельству одного из задержанных, причиной эскалации конфликта в поножовщину послужили неодобрительный взгляд и словесное замечание, высказанные проходящим мимо соотечественником.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба задержанных помещены под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.