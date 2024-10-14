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Питерец.ру » Происшествия » В Янино в массовой драке четыре человека получили ножевые ранения

В Янино в массовой драке четыре человека получили ножевые ранения

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Опубликовал: Anton78
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Полиция разыскивает участников уличной драки в Янино

Накануне вечером, 13 октября 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о драке возле сетевого магазина, расположенного в доме 5 по Голландской улице в поселке Янино-1.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями, в возрасте от 20 до 31 года.
Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом.
Полицейские установили, что все они были ранены в ходе конфликта с компанией неизвестных, которые в дальнейшем скрылись с места происшествия.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Полицейскими приняты меры по розыску скрывшихся участников инцидента. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район массовая драка ножевое ранение
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