В Янино в массовой драке четыре человека получили ножевые ранения

Накануне вечером, 13 октября 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о драке возле сетевого магазина, расположенного в доме 5 по Голландской улице в поселке Янино-1.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями, в возрасте от 20 до 31 года.

Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом.

Полицейские установили, что все они были ранены в ходе конфликта с компанией неизвестных, которые в дальнейшем скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейскими приняты меры по розыску скрывшихся участников инцидента. Обстоятельства конфликта устанавливаются.