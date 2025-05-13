В Янино -1 трое человек получили ножевые ранения в массовой драке

Накануне поздним вечером, около 23 часов 50 минут 12 мая 2025 года в отделение полиции Всеволожского района Ленобласти поступил экстренный вызов от дежурного диспетчера металлообрабатывающего предприятия. Сообщалось о нанесении ножевых ранений нескольким лицам возле дома номер 10 по Голландской улице, расположенной в поселке Янино-1.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что на Голландской улице произошел конфликт. В результате внезапно вспыхнувшей ссоры между двумя неустановленными лицами и группой из трех граждан, прибывших из стран Центральной Азии, последние получили ранения, нанесенные колющим предметом, предположительно ножом.

Бригадой скорой медицинской помощи все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Предпринимаются активные действия по установлению личностей нападавших и их задержанию.