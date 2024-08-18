На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников

Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 20 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 16 по улице Примакова нанесено ножевое ранение.

Прибывшием на место происшествия сотрудники полиции задержали 49-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, не состоявшего на миграционном учете, который подозревается в том, что в квартире дома 16 по улице Примакова в ходе внезапно возникшей ссоры на почве совместного употребления спирных напитков нанес множественные ножевые ранения троим соотечественникам, 1967-1994 годов рождения.

Троих пострадавших госпитализировали с различными ранениями, в тяжелом состоянии, один из них позднее скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.