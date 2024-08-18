ента новостей

12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
12:24
На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников
00:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ
22:31
Только Александр Грищук сумел выиграть свою партию в 1-м туре начавшегося в Барнауле Суперфина чемпионата России по шахматам, петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью с Андреем Есипенко
22:03
Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря
20:53
В Приморском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
12:49
На улице Замшина «Лада Ларгус» сбила 9-летнего велосипедиста
11:55
Петербург примет гостей из Курска
11:06
Где в Ленобласти наиболее активны клещи?
10:23
Как проходит диспансеризация?
09:41
Оставят ли курортный сбор для соседей?
02:09
На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях
01:38
Геннадий Орбу уволен из петербургского футбольного клуба «Звезда»
23:52
Дублёры волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Ленобласти не смогли взять ни сета в двух матчах на Мемориале Платонова: соперниками были казахстанский «Жайык» и уфимский «Динамо-Урал»
14:40
В Выборге раскрыли квартирную кражу
14:32
В петербурге задержали мигранта, подозреваемого в убийстве соотечественника под Вантовым мостом
14:24
В Кировском районе поймали 21-летего курьера мошенников мошенников
14:13
В Красносельском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
13:53
На Пироговской набережной в ДТП погиб водитель «КИА»
13:48
На Васильевском острове посетительницу клуба ранили из травмата
12:19
В Петербурге с нового учебного года откроют 25 школ и детских садов
11:17
Беглов о проблеме наркотиков
09:56
В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей
09:50
В Ленобласти 6-летний мальчик выпал в окно
09:08
В СПб вырос иностранный турпоток
08:41
СПб в топ-5 по бракосочетаниям и рождению детей
08:17
В СПб расселят 17 домов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников

На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в нападении на своих соотечественников на улице Примакова

Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 20 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 16 по улице Примакова нанесено ножевое ранение.
Прибывшием на место происшествия сотрудники полиции задержали 49-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, не состоявшего на миграционном учете, который подозревается в том, что в квартире дома 16 по улице Примакова в ходе внезапно возникшей ссоры на почве совместного употребления спирных напитков нанес множественные ножевые ранения троим соотечественникам, 1967-1994 годов рождения.
Троих пострадавших госпитализировали с различными ранениями, в тяжелом состоянии, один из них позднее скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ножевое ранение мигранты убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-10-2023, 12:27
В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной
30-07-2024, 11:41
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве собутыльника
18-06-2024, 10:44
В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу
3-01-2024, 11:49
На Васильевском острове конфликт соседей по коммуналке закончился поножовщиной
6-08-2024, 10:48
В Кировском районе задержали мужчину ударившего ножом подростка
31-07-2024, 13:33
На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
0
43
Сегодня, 12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
0
154
Вчера, 20:53
В Приморском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
0
134
Вчера, 12:49
На улице Замшина «Лада Ларгус» сбила 9-летнего велосипедиста
Наверх