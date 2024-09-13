На Пулковском шоссе мигрант зарезал соотечественницу

11 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в одной из квартир дома 14 корпус 1 по Пулковскому шоссе обнаружен труп женщины.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в квартире дома 14 корпус 1 по Пулковскому шоссе обнаружили труп 41-летней гражданки одного из государств Центральной Азии с множественными ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 26-летний соотечественник погибшей.

Вчера вечером, 12 сентября около 16 часов 50 минут возле дома 32 по улице Тельмана оперативники задержали 26-летнего мужчину. Задержанный изобличен в том, что 11 сентября, находясь в квартире дома 14 корпус 1 по Пулковскому шоссе, в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве неприязненных отношений, нанес множественные ножевые ранения своей 41-летней знакомой, после чего с места происшествия скрылся.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.