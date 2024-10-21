На проспекте Художников мигрант ударил ножом соотечественника

Накануне вечером, 20 октября 2024 года около 19 часов к полицейским Выборгского района города поступила информация о ножевом ранении возле дома 26 по проспекту Художников.

Прибывшие на место сотрудники полиции возле дома 26 задержали подозреваемого в причастности к указанному преступлению - 24-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

По предварительным данным, в результате внезапно возникшего конфликта на почве давней ссоры он нанес ножевые ранения своему 36-летнему соотечественнику.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.