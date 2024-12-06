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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб

На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Нарва" в Волосовском районе

Накануне вечером, 5 декабря около 19 часов 25 минут к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 78-ом километре трассы «Нарва», возле деревни Гомонтово, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Камри», двигаясь в сторону деревни Зимитицы, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
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