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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге конфликт собаководов закончился стрельбой

В Петербурге конфликт собаководов закончился стрельбой

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59
Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали участника конфликта со стрельбой на площадке для выгула собак

Накануне вечером около 21 часа 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой на площадке для выгула собак возле дома 68 по проспекту Луначарского.

Прибывший наряд полиции на место происшествия установил, что мужчина, 1989 года рождения, во время внезапно возникшей ссоры из-за порядка выгула собак выстрелил два раза из травматического пистолета в мужчину, 1985 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение.

Стрелявшего доставили в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КОАП РФ (Мелкое хулиганство). Изъят травматический пистолет «Фантом».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба травматика
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