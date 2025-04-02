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Питерец.ру » Происшествия » на проспекте Науки мужчина в ходе конфликта выстрелил из сигнального пистолета

на проспекте Науки мужчина в ходе конфликта выстрелил из сигнального пистолета

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в парадной дома на проспекте Науки

В минувший понедельник вечером, 31 марта около 22 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 26-летней жительницы дома 17 корпус 2 по проспекту Науки. Девушка рассказала стражам порядка о том, что накануне на лестничной клетке сосед в ходе конфликта с ней выстрелил из сигнального пистолета.

1 апреля подозреваемый в причастности к инциденту 40-летний мужчина сам явился в отдел полиции и выдал находившийся при нем светошумовой сигнальный пистолет.

Мужчина рассказал правоохранителям, что 30 марта около 22 часов 30 минут, находясь у себя в квартире, услышал громкие звуки и крики, после чего спустился этажом ниже, к квартире, из которой доносился шум. Дверь открыла ранее незнакомая ему девушка, которая агрессивно ответила отказом прекратить шуметь, кроме того, в квартире находились еще несколько мужчин, в связи с чем он испугался и произвел один предупредительный выстрел в пол, после чего ушел домой, не высказывая при этом кому-либо угроз. 

Полицейские опросили стрелка и отпустили под обязательство о явке. Сигнальный пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, стрельба
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