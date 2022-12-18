В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета

Вчера вечером около 20 часов 30 минут, между водителем автомобиля «Пежо», подъехавшему к дому 42 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту и группой молодых людей произошел конфликт. Один из молодых людей распылил слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, а водитель «Пежо» в ответ выстрелил из сигнального пистолета, после чего скрылся.

В результате конфликта его участники за медпомощью не обращались. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.