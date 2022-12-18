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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета

В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции разыскивают автовладельца по подозрению в участии в групповом конфликте

Вчера вечером около 20 часов 30 минут, между водителем автомобиля «Пежо», подъехавшему к дому 42 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту и группой молодых людей произошел конфликт. Один из молодых людей распылил слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, а водитель «Пежо» в ответ выстрелил из сигнального пистолета, после чего скрылся.

В результате конфликта его участники за медпомощью не обращались. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район стрельба
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