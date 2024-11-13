На улице Коммуны поймали подозреваемого в налете на сетевой магазин

Накануне вечером, 12 ноября около 21 часа 20 минут сотрудникам полиции Красногвардейского района Петербурга поступила информация от товароведа о том, что в сетевом магазине, расположенном в доме 59 по улице Коммуны неизвестные украли товар, и при попытке их остановить угрожали ему предметом похожим на пистолетом.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные, находясь в магазине, похитили банку кофе, а при попытке скрыться, угрожали товароведу предметом, похожим на пистолет.

Неподалеку от магазина один из злоумышленников, 24-летний молодой человек, был задержан.

Правоохранители принимают необходимые меры к поиску остальных нападавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.