Накануне вечером, 12 ноября около 21 часа 20 минут сотрудникам полиции Красногвардейского района Петербурга поступила информация от товароведа о том, что в сетевом магазине, расположенном в доме 59 по улице Коммуны неизвестные украли товар, и при попытке их остановить угрожали ему предметом похожим на пистолетом.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные, находясь в магазине, похитили банку кофе, а при попытке скрыться, угрожали товароведу предметом, похожим на пистолет.
Неподалеку от магазина один из злоумышленников, 24-летний молодой человек, был задержан.
Правоохранители принимают необходимые меры к поиску остальных нападавших.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На улице Коммуны поймали подозреваемого в налете на сетевой магазин
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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в налете на сетевой магазин на улице Коммуны
Накануне вечером, 12 ноября около 21 часа 20 минут сотрудникам полиции Красногвардейского района Петербурга поступила информация от товароведа о том, что в сетевом магазине, расположенном в доме 59 по улице Коммуны неизвестные украли товар, и при попытке их остановить угрожали ему предметом похожим на пистолетом.
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