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Питерец.ру » Происшествия » На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин

На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемых в налете на цветочный магазин на Лиговском проспекте

В полицию Фрунзенского района 23 апреля, около восьми вечера, поступило сообщение о дерзком ограблении цветочного магазина, расположенного в доме №130 на Лиговском проспекте.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, 17 апреля, примерно в 21:40, двое неизвестных вынесли из магазина товар на общую сумму 6 760 рублей и благополучно скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 УК РФ (грабеж), и ведется следствие.

Уже на следующий день, 24 апреля, в три часа дня, в результате оперативной работы, возле дома №74 по Боровой улице были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 17-летние юноши. Задержание проводили сотрудники уголовного розыска совместно с инспектором по делам несовершеннолетних.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, грабеж
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