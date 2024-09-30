На улице Демьяна Бедного дебоширы разбили бутылку об голову продавца магазина

В ночь на 29 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 28 корпус 1 по улице Демьяна Бедного.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 23 часов 20 минут неизвестные вошли в продовольственный магазин и разбили бутылку об голову 18-летнего продавца, после чего скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.