В ночь на 29 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 28 корпус 1 по улице Демьяна Бедного.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 23 часов 20 минут неизвестные вошли в продовольственный магазин и разбили бутылку об голову 18-летнего продавца, после чего скрылись.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к задержанию лиц, причастных к указанному преступлению.
На улице Демьяна Бедного дебоширы разбили бутылку об голову продавца магазина
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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе ищут подозреваемых в нападении на продавца магазина на улице Демьяна Бедного
В ночь на 29 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке возле дома 28 корпус 1 по улице Демьяна Бедного.
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