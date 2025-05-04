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Питерец.ру » Происшествия » В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате

В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на 5-летнюю девочку во дворе дома в Клочковом переулке

Вечером 3 мая, около семи часов, возле дома номер 10 по Клочкову переулку, в Невском районе Петербурга  42-летний мужчина за рулем "Рено Дастер", проезжая по двору, случайно сбил пятилетнюю девочку. Малышка неожиданно выскочила на самокате из-за стоящей автомашины. К счастью, мама была рядом.

В результате ДТП пострадавшую девочку увезли в больницу. У нее диагностированы ушибы, состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция уже начала разбираться в случившемся и проводит проверку всех обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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