В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате

Вечером 3 мая, около семи часов, возле дома номер 10 по Клочкову переулку, в Невском районе Петербурга 42-летний мужчина за рулем "Рено Дастер", проезжая по двору, случайно сбил пятилетнюю девочку. Малышка неожиданно выскочила на самокате из-за стоящей автомашины. К счастью, мама была рядом.

В результате ДТП пострадавшую девочку увезли в больницу. У нее диагностированы ушибы, состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция уже начала разбираться в случившемся и проводит проверку всех обстоятельств ДТП.