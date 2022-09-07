В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате

Вчера вечером около 19 часов возле дома №64 по проспекту Героев в городе Сосновый Бор автомобиль Hyundai Tucson сбил 12-летнюю девочку на механическом самокате. Дорожное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Установлено, что девочка была без сопровождения взрослых.

Ребенок получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.

По данным инспекторов ГИБДД, 62-летний водитель в нынешнем году дважды привлекался за превышение скорости.

Обстоятельства ДТП выясняются.