Накануне вечером, 29 апреля 2024 года около 16 часов 20 минут возле дома 8 по проспекту Юрия Гагарина, в Московском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся на самокате в сопровождении отца 9-летнюю девочку, ученицу второго класса городской гимназии.
В результате дорожно-транспортного происшестия девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
У пострадавшей девочкм диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Петербурге пьяный мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку
0
19
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту наезда пьяного самокатчика на ребенка на проспекте Гагарина
Накануне вечером, 29 апреля 2024 года около 16 часов 20 минут возле дома 8 по проспекту Юрия Гагарина, в Московском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся на самокате в сопровождении отца 9-летнюю девочку, ученицу второго класса городской гимназии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"