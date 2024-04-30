В Петербурге пьяный мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку

Накануне вечером, 29 апреля 2024 года около 16 часов 20 минут возле дома 8 по проспекту Юрия Гагарина, в Московском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя в состоянии алкогольного опьянения электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на двигавшуюся на самокате в сопровождении отца 9-летнюю девочку, ученицу второго класса городской гимназии.

В результате дорожно-транспортного происшестия девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У пострадавшей девочкм диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.