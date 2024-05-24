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Питерец.ру » Происшествия » В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист

В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга четырехлетнюю девочку сбил велосипедист

Накануне вечером, 23 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 20 по улице Корякова 35-летний житель Выборгского района Петербурга на велосипеде Trek совершил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок неожиданно выбежал прямо под колеса велосипеда. Мужчина двигался по Славянской набережной от Никольской улицы в сторону улицы Корякова.

В результате дорожного происшествия девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными поверхностными травмами головы, в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район ДТП велосипеды пострадавший пешеход дети
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