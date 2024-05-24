В Шувалово 4-летнюю девочку сбил велосипедист

Накануне вечером, 23 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 20 по улице Корякова 35-летний житель Выборгского района Петербурга на велосипеде Trek совершил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок неожиданно выбежал прямо под колеса велосипеда. Мужчина двигался по Славянской набережной от Никольской улицы в сторону улицы Корякова.

В результате дорожного происшествия девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными поверхностными травмами головы, в состоянии средней тяжести госпитализировали в Детскую больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.