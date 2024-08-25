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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе иномарка сбила 3-летнюю девочку на самокате

В Московском районе иномарка сбила 3-летнюю девочку на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП на Среднерогатской улице с пострадавшей девочкой на самокате

Накануне вечером, 24 августа 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 20 по Среднерогатской улице, в Московском районе Петербурга 33-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Церато», двигаясь по улице Среднерогатской от Дунайского проспекта, при повороте в Дизельный проезд в сторону Московского шоссе, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая в сопровождении родителей пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на детском самокате не спешившись.   

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2024 году за нарушение ППД привлекался к административной ответственности 9 раз.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП самокаты дети
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