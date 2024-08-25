В Московском районе иномарка сбила 3-летнюю девочку на самокате

Накануне вечером, 24 августа 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 20 по Среднерогатской улице, в Московском районе Петербурга 33-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Церато», двигаясь по улице Среднерогатской от Дунайского проспекта, при повороте в Дизельный проезд в сторону Московского шоссе, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая в сопровождении родителей пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на детском самокате не спешившись.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2024 году за нарушение ППД привлекался к административной ответственности 9 раз.