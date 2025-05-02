В лобовом ДТяП под Колтушами пострадали двое детей

Вчера, 1 мая около 11 часов 15 минут утра на первом километре дороги, ведущей к деревне Кавголово во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла авария. 31-летний водитель BMW X5 потерял контроль над машиной и вылетел на встречку, где врезался в Chery Tiggo 4 Pro, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате столкновения водителя Chery увезли в больницу с различными травмами, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

К сожалению, пострадали и двое маленьких детей, которые ехали в Chery – 2016 и 2018 годов рождения. Одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а другой, к счастью, отделался легкими травмами и его состояние стабильное.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этого ДТП и проводит проверку.