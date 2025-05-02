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Питерец.ру » Происшествия » В лобовом ДТяП под Колтушами пострадали двое детей

В лобовом ДТяП под Колтушами пострадали двое детей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту лобового столкновения на подъезде к Колтушам, котором пострадали дети

Вчера, 1 мая около 11 часов 15 минут утра на первом километре дороги, ведущей к деревне Кавголово во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла авария. 31-летний водитель BMW X5 потерял контроль над машиной и вылетел на встречку, где врезался в Chery Tiggo 4 Pro, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате столкновения водителя Chery увезли в больницу с различными травмами, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

К сожалению, пострадали и двое маленьких детей, которые ехали в Chery – 2016 и 2018 годов рождения. Одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а другой, к счастью, отделался легкими травмами и его состояние стабильное.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства этого ДТП и проводит проверку.

Источник: ГУ мВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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