На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей

Накануне вечером, 3 ноября около 16 часов 50 минут на 29-ом километре дороги «Кемполово-Выра-Шапки», в Волосовском районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя автомашиной «Киа Оптима», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ниссан Атлант» под управлением 43-летнего водителя, с последующим съездом «Киа Оптима» в кювет.

На момент столкновения в «Киа» помимо водителя находилось двое 10-летних мальчиков, а в автомобиле «Ниссан Атлант» - три девочки от 9 до 13 лет.

В результате дорожного происшествия водителя автомобиля «Киа» и одного из его сыновей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести; водителя «Ниссана» и его 9-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.

Остальным детям медпомощь была оказана на месте.

В отношении водителя «Киа» вынесли определение о возбуждении дело об административном расследовании по ст.12.24, 12.6 и 12.8 КоАП РФ.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.