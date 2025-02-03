В деревне Куйвози в ДТП пострадали двое детей

Вчера вечером, 2 февраля около 16 часов 15 минут на 42-ом километре автотрассы «Магистральная» в деревне Куйвози Всеволожского района Ленобласти 42-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада Ларгус», не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Оптима», под управлением 31-летней женщины.

В результате дорожного происшествия травмы получили двое детей, находившиеся в "Киа": 8-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, 5-летнюю девочку после осмотра медиков отпустили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиция проводит проверку.