В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир

Вчера около 12 часов 20 минут на 2-ом километре автотрассы А-121 "Сортавала" 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105", ехавший в сторону Петербурга, врезался в полуприцеп тягача "Renault Premium", который остановили на обочине для ремонта колеса.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы головы и перелом бедра, с шоком и в тяжелом состоянии его увезли в больницу на "скорой". В ДТП пострадал также 6-летний мальчика, пассажир "Лады". Ребенка госпитализировали с места ДТП с различными травмами головы и переломом ребер, состояние мальчика оценили как тяжелое.

Известно, что за прошлый год водитель "ВАЗа" один раз привлекался к административной ответственности.