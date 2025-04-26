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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей

В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП под Гатчиной с участием 16 автомобилей

Вчера в 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе, если ехать в сторону Пскова,  в Гатчинском районе Ленинградской области случилась серьезная авария. Водитель иномарки, по невыясненным пока обстоятельствам, потерял контроль над машиной и врезался в отбойник.

Ехавший следом автомобилист не успел затормозить и въехал в уже поврежденную машину. После этого другие автомобили тоже начали сталкиваться, образовав целую "стену" из 16 машин.

Больше всего пострадали двое мужчин. 30-летний водитель "Вольво С80" получил травмы средней тяжести и сейчас находится в больнице. 22-летний парень за рулем "Киа Сид" в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще две женщины отделались легкими травмами.

По факту этой массовой аварии сейчас проводится проверка. К счастью, движение по трассе полностью не перекрывалось.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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