В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей

Вчера в 23:10 на 45-м километре Киевского шоссе, если ехать в сторону Пскова, в Гатчинском районе Ленинградской области случилась серьезная авария. Водитель иномарки, по невыясненным пока обстоятельствам, потерял контроль над машиной и врезался в отбойник.

Ехавший следом автомобилист не успел затормозить и въехал в уже поврежденную машину. После этого другие автомобили тоже начали сталкиваться, образовав целую "стену" из 16 машин.

Больше всего пострадали двое мужчин. 30-летний водитель "Вольво С80" получил травмы средней тяжести и сейчас находится в больнице. 22-летний парень за рулем "Киа Сид" в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще две женщины отделались легкими травмами.

По факту этой массовой аварии сейчас проводится проверка. К счастью, движение по трассе полностью не перекрывалось.