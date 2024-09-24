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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров

В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров

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Опубликовал: Anton78
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В Ломоносовском районе проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали дети

Накануне утром, 23 сентября 2024 года около 08 часов 45 минут на 8-ом километре трассы регионального значения «Спецподъезд», в Ломоносовском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомашиной «Джилли Кулрэй», при выполнении обгона в месте, где это разрешено, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим левый поворот автомобилем «Шкода Октавиа» с 38-летним водителем за рулем.
От удара «Джили» вылетел в кювет и перевернулся.
В результате дорожного происшествия пострадали 3 человека. Водителя «Шкоды» госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
Кроме него травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров «Шкоды»: мальчик 2017 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии, мальчик 2014 года рождения - в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские установили, что за 2024 год водитель «Шкоды» 22 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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