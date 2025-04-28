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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали стрелявших в курьера-доставщика в центре Петербурга

Полицейские поймали стрелявших в курьера-доставщика в центре Петербурга

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали москвича и якутянина, стрелявших в курьера-доставщика

Накануне вечером, 27 апреля около 19 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступил вызов: сообщили о стрельбе в подъезде дома номер 30 на Гагаринской улице. Якобы, двое неизвестных в масках пальнули в курьера, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом стало известно «Питерец.ру».

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что двое молодых людей действительно стреляли из аэрозольного пистолета в 21-летнего доставщика и убежали.

Однако уже через пару часов оперативники уголовного розыска Центрального района взяли под белы рученьки двух безработных парней у дома 25 на Ропшинском шоссе, подозреваемых в причастности к стрельбе. Один оказался 18-летним москвичом, а второй – 23-летним уроженцем Якутска.

При досмотре у задержанных нашли нож и тот самый аэрозольный пистолет.

Обоих доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и отправили в спецприемник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, стрельба
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