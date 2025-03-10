Двое жителей Мурино стреляли из пневматики на Смольном проспекте

Накануне вечером, 9 марта около 21 часа 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что двое стреляют в сторону Смольного Собора.

Прибывшие на место сотрудники полиции около дома 1 по Смольному проспекту задержали и доставили в отдел полиции находившихся в состоянии алкогольного опьянения двоих жителей города Мурино Ленинградской области, 28 и 29 лет, которые подозреваются в том, что из хулиганских побуждений стреляли из пневматического пистолета на Смольном проспекте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.