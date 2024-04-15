Накануне утром, 14 апреля 2024 года окоо 10 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома 20 по улице Коллонтай, возле станции метро «Проспект Большевиков».
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в стрельбе 39-летнего разнорабочего типографии.
По его словам, аэрозольный пистолет он применил в целях самообороны в ходе конфликта с неизвестным.
Задержанного доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Аэрозольный пистолет изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелявшего из аэрозольного устройства в ходе конфликта у станции метро «Проспект Большевиков»
Накануне утром, 14 апреля 2024 года окоо 10 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома 20 по улице Коллонтай, возле станции метро «Проспект Большевиков».
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