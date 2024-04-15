В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»

Накануне утром, 14 апреля 2024 года окоо 10 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома 20 по улице Коллонтай, возле станции метро «Проспект Большевиков».

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в стрельбе 39-летнего разнорабочего типографии.

По его словам, аэрозольный пистолет он применил в целях самообороны в ходе конфликта с неизвестным.

Задержанного доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Аэрозольный пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.