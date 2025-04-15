В центре Петербурга задержали стрелка из пневматики в парадной на Старорусской улице

Накануне ночью, 14 апреля около 03 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о стрельбе в парадной дома 5 по Старорусской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали проживающего в одной из квартир дома ранее неоднократно судимого 45-летнего петербуржца, подозреваемого в том, что находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений, устроил в парадной стрельбу из пневматического пистолета.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

В результате инцидента никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.