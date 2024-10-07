В Невском районе ищут стрелка по людям из пневматики

Вчеар, 6 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация из больницы о том, что к ним в удовлетворительном состоянии доставили 25-летнего мужчину с травмой лица и шеи.

Установлено, что вечером 6 октября около 19 часов 20 минут во дворе дома 9/1 по 1-му Рабфаковскому переулку он распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Во время внезапно возникшего конфликта на почве неприязненных отношений, оппонент выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся.

Полицейские принимаются меры к установлению и задержанию стрелка.