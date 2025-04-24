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Питерец.ру » Происшествия » На Дрезденской улице ограбили молодого человека

На Дрезденской улице ограбили молодого человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские задержали подозреваемого в разбое на Дрезденской улице 

В полицию Выборгского района 23 апреля обратился 20-летний парень. Он рассказал, что вечером 21 апреля у дома номер 16 по Дрезденской улице на него напали двое. Неизвестные брызнули ему в лицо из перцового баллончика, пригрозили ножом и забрали мобильник "Самсунг", золотое кольцо и серебряную цепочку с крестиком. После этого грабители сбежали.

Общий ущерб составил, по его словам, 27 тысяч рублей.

В тот же день, 23 апреля, около половины восьмого утра, в ходе оперативной работы, полицейские задержали 18-летнего жителя Петербурга. Его подозревают в совершении этого преступления. Задержали его в квартире дома 21 корпус 4 по улице Буденного.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, часть 2 (разбой). Подозреваемый находится под стражей на основании статьи 91 УПК РФ.

Сейчас полиция разыскивает второго участника нападения.

Источник: ГУ МВД
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