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Питерец.ру » Происшествия » В Бокситогорске мужчина стрелял из пневматики по прохожим

В Бокситогорске мужчина стрелял из пневматики по прохожим

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Бокситогорске оперативники задержали местного жителя, стрелявшего из пневматики по прохожим

Вечером 21 апреля, около 20 часов 10 минут, медики из больницы Бокситогорского района Ленинградской области сообщили в полицию о двух пострадавших: пятнадцатилетний парень с травмой спины и двадцатидвухлетний мужчина с повреждением предплечья обратились за помощью. После оказания необходимой медпомощи их отпустили домой, состояние было стабильным.

Полицейские быстро выяснили, что в тот же день, примерно между 17:30 и 17:50, у пешеходной зоны возле дома номер 11 на Садовой улице в Бокситогорске, некий пьяный гражданин открыл стрельбу из пневматики по прохожим, а затем убежал.

Благодаря оперативной работе полиции, уже в около 23 часов подозреваемый был задержан. Им оказался тридцатипятилетний местный житель с криминальным прошлым. Его нашли в квартире дома номер 22 на Социалистической улице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 УК РФ (хулиганство).

У подозреваемого изъяли пневматический пистолет, два баллона с газом и банку с металлическими шариками.

Задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, стрельба, хулиганство
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