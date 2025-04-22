В Бокситогорске мужчина стрелял из пневматики по прохожим

Вечером 21 апреля, около 20 часов 10 минут, медики из больницы Бокситогорского района Ленинградской области сообщили в полицию о двух пострадавших: пятнадцатилетний парень с травмой спины и двадцатидвухлетний мужчина с повреждением предплечья обратились за помощью. После оказания необходимой медпомощи их отпустили домой, состояние было стабильным.

Полицейские быстро выяснили, что в тот же день, примерно между 17:30 и 17:50, у пешеходной зоны возле дома номер 11 на Садовой улице в Бокситогорске, некий пьяный гражданин открыл стрельбу из пневматики по прохожим, а затем убежал.

Благодаря оперативной работе полиции, уже в около 23 часов подозреваемый был задержан. Им оказался тридцатипятилетний местный житель с криминальным прошлым. Его нашли в квартире дома номер 22 на Социалистической улице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 УК РФ (хулиганство).

У подозреваемого изъяли пневматический пистолет, два баллона с газом и банку с металлическими шариками.

Задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.