ента новостей

12:51
В Московском районе 13-летний сын бизнесмена отдал мошенникам более 18 млн рублей
11:31
В Колпино две молодые девушки ограбили пункты выдачи интернет-магазинов
11:23
На Большой Монетной улице неизвестные избили подростка
11:00
На Невском проспекте троллейбус сбил пешехода
09:09
Продажи электрокаров в СПб резко упали
08:30
СПб представляет медицинские разработки в Алжире
08:21
Региональные проекты благоустройства попали в реестр
22:45
В Петербурге выступит группа Вельвет
19:53
В Доминиканской Республике при обрушении крыши ночного клуба погибли более 100 человек
16:12
Судебные заседания теперь пройдут в онлайн формате
15:26
В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 20 лет
15:13
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Вавиловых
15:03
Выставка «Нацизм. Свидетельства»
14:53
Пенсионер с Софийской улицы  отдал мошенникам более 10 млн рублей
14:48
В Петербурга мужчину во время драки сбросили с Литейного моста
12:13
Полицейские задержали двоих, готовивших убийство ради квартиры в центре Петербурга
11:58
Открытие выставки «Зов о Культуре. К 90-летию Пакта Рериха»
08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
08:31
Произошло объединение писательских организаций в СПб
08:12
ГИБДД рекомендует не спешить с сезонной заменой резины
08:00
Самокатчики продолжают нарушать ПДД
01:32
Петербургский волейбольный «Зенит» – в финале Суперлиги: «Белогорье» повержено в трёх матчах
20:05
Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии
15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
14:43
В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
14:11
В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации
12:37
Открытие выставки «Жена космонавта»
12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
12:11
В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников
12:03
В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино две молодые девушки ограбили пункты выдачи интернет-магазинов

В Колпино две молодые девушки ограбили пункты выдачи интернет-магазинов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпино задержали двоих подозреваемых в грабежах пунктов выдачи интернет-магазинов

Вчера, 9 апреля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от управляющей пункта выдачи товаров маркетплейса, расположенного в доме 85 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино. Женщина рассказала стражам порядка о том, что 7 апреля две неизвестные девушки похитили из пункта выдачи неоплаченный товар, на сумму 17 407 рублей, они же совершили аналогичное преступление и в другом пункте выдачи товаров, в доме 19 корпус 1 по Раумской улице, там сумма похищенного составила 8 992 рублей.

Следователи по данным фактам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Сотрудники уголовного розыска около дома 5 по улице Жени Стасюк в городе Колпино задержали подозреваемых в указанных преступлениях - двух местных жительниц - 16-летнюю ученицу 7 класса и ее 18-летнюю сообщницу.

В отношении школьницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Совершеннолетняя злоумышленницу поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-05-2023, 12:47
В Петербурге задержали налетчиков на пункт выдачи товаров интернет - магазина
27-04-2024, 12:46
В Колпино задержали лже-сотрудника противопожарной службы
8-04-2024, 09:28
В Колпино пенсионерка инвестировала в мошенников более 16,5 млн рублей
23-05-2024, 12:53
В Петербурге задержали управляющего пункта выдачи заказов, подменившего дорогие смартфоны подделками
18-10-2023, 12:42
В Колпино задержали подростка совершившего грабеж
12-11-2024, 09:57
В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:00
На Невском проспекте троллейбус сбил пешехода
7-04-2025, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
Наверх