В Колпино две молодые девушки ограбили пункты выдачи интернет-магазинов

Вчера, 9 апреля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от управляющей пункта выдачи товаров маркетплейса, расположенного в доме 85 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино. Женщина рассказала стражам порядка о том, что 7 апреля две неизвестные девушки похитили из пункта выдачи неоплаченный товар, на сумму 17 407 рублей, они же совершили аналогичное преступление и в другом пункте выдачи товаров, в доме 19 корпус 1 по Раумской улице, там сумма похищенного составила 8 992 рублей.

Следователи по данным фактам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Сотрудники уголовного розыска около дома 5 по улице Жени Стасюк в городе Колпино задержали подозреваемых в указанных преступлениях - двух местных жительниц - 16-летнюю ученицу 7 класса и ее 18-летнюю сообщницу.

В отношении школьницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Совершеннолетняя злоумышленницу поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.