В Колпино задержали подростка совершившего грабеж

В минувший понедельник вечером около 17 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в состоянии средней степени тяжести, с травмой головы и переломом костей носа 13-летнего мальчика.

Из рассказа пострадавшего установлено, что накануне возле дома 31 за гаражами по Загородной улице в городе Колпино его избил малознакомый подросток, похитив мобильный телефон «Айфон 12».

Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем около 13 часов 00 минут возле квартиры дома 18 по бульвару Трудящихся в городе Колпино полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления был задержали 16-летнего местного жителя.

Подросток не учится, состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.