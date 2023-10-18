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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали подростка совершившего грабеж

В Колпино задержали подростка совершившего грабеж

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Опубликовал: Anton78
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В Колпино несовершеннолетний задержан по подозрению в грабеже

В минувший понедельник вечером около 17 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в состоянии средней степени тяжести, с травмой головы и переломом костей носа 13-летнего мальчика.
Из рассказа пострадавшего установлено, что накануне возле дома 31 за гаражами по Загородной улице в городе Колпино его избил малознакомый подросток, похитив мобильный телефон «Айфон 12».
Стоимость похищенного составила 40 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера днем около 13 часов 00 минут возле квартиры дома 18 по бульвару Трудящихся в городе Колпино полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления был задержали 16-летнего местного жителя.
Подросток не учится, состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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