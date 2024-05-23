В Петербурге задержали управляющего пункта выдачи заказов, подменившего дорогие смартфоны подделками

15 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса подменяют товар.

Полицейские установили, что в период с середины марта по 13 мая 11 заказанных в пункт выдачи смартфонов «iPhone» были заменены на неоригинальный товар и оформлены на возврат. При этом официальную продукцию похитили.

Тем самым маркетплейсу был причинен ущерб на 1 597 413 рублей.

Вчера, 22 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан 19-летний управляющий пункта выдачи заказов.

В результате обыска в квартире фигуранта были обнаружены и изъяты 2 мобильных телефона, 18 банковских карт, 41 сим-карта, 7 упаковок от сим-карт, ноутбук и 3 неоригинальных смартфона в корпусе «Айфон».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого пометсили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.