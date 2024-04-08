В Колпино пенсионерка инвестировала в мошенников более 16,5 млн рублей

Накануне, 7 апреля 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, проживающая на улице Веры Слуцкой в городе Колпино. Пенсионерка сообщила стражам поряядка о том, что с апреля 2023 по январь 2024 под предлогом заработка на «Европейской финансовой бирже» перевела неизвестным 16 650 135 рублей 95 копеек. Ни прибыли, ни своих денег пожилая женщина больше не видела.

Ранее к полицейским не обращалась, так как надеялась, что «все наладиться».

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.