В Колпино задержали лже-сотрудника противопожарной службы

Вчера, 26 апреля 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней жительницы дома 18 корпус 1 по Новгородской улице в городе Колпино. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что накануне вечером к ней в квартиру пришел неизвестный, представившийся сотрудником пожарной безопасности, который поставил в квартире два датчика дыма, за которые она заплатила 10 тысяч рублей.

В тот же день, около 13 часов 30 минут, возле дома 7 по Пролетарской улице в Колпино по горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 42-летнего неработающего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанного уже привлекали за мошенничество и кражу.