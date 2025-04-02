В Петербурге поймали уроженца Брянской области, подозреваемого в обмане на 3,8 млн рублей

28 марта к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 28-летней жительницы дома 19 по улице Пестеля. Девушка рассказала стражам порядка о том, что неизвестные, введя её в заблуждение под предлогом смены информации на госуслугах, вынудили взять кредит в банке на сумму 3 800 000 рублей и, действуя в дальнейшем по инструкции, передать эти деньги в тот де день неизвестному курьеру возле дома 1 по Дегтярному переулку.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

29 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники по подозрению в совершении указанного преступления на Мытнинской улице задержали 23-летнего жителя Брянской области, проживающего в поселке Синявино Кировского района Ленинградской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.