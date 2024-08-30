Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе

28 августа 2024 года около 10 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 86-летнего мужчины, проживающего в доме 13 по Гражданскому проспекту. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что днем ранее ему звонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил передать курьеру 195 тысяч рублей.

Вечером около квартиры пенсионера сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 23-летнего жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

29 августа 2024 года в результате оперативно-следственных мероприятий задержанного дополнительно изобличили в том, что мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 12 790 евро, принадлежавшими 76-летней пенсионерке, проживающей в доме 12 по Северному проспекту.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.