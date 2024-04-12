На севере Петербурга задержали стрелявшего в соседа в ходе бытового конфликта

Накануне вечером, 11 апреля 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 56-летней жительницы дома 7 по улице Ивана Фомина. Женщина рассказала стражам порядка о том, что сосед выстрелил из пистолета в ее 47-летнего друга.

Полицейские установили, что около 17 часов 00 минут в парадной дома 7 по улице Ивана Фомина неработающий 61-летний местный житель произвел 4 выстрела из пистолета в сторону двух стоящих на лестничной площадке мужчин, и с места происшествия скрылся.

Друга заявительницы с огнестрельным ранением живота в тяжелом состоянии госпитализировали.

В этот же день около 19 часов 10 минут возле дома 7 по улице Ивана Фомина сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержали стрелка.

У подозреваемого изъяли пистолет «Вальтер» с магазином.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.