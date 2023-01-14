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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу из сигнального пистолета

В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу из сигнального пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали хулигана, разрешающего конфликты с помощью пистолета

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение том, что возле дома 36 по улице Гороховой стоит раненный мужчина.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил 20-летнего мужчину, с ранением левого бедра. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Установлено, что около 22часов 30 минут возле дома 45 по Гороховой улице, в ходе конфликта, малознакомый мужчина выстрелил ему в ногу из сигнального пистолета.

Сегодня возле своей квартиры в доме 5 А по улице Адмирала Трибуца сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний ранее судимый неработающий мужчина.

У подозреваемого изъят сигнальный пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район стрельба хулиганство
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