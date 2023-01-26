ента новостей

12:08
В Петербурге задержали банду лжесантехников
11:58
В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета
11:38
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век»
11:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей
11:19
Политолог Леви: команда Беглова подготовит только удобные вопросы для прямой линии
10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
10:41
Появится валюта БРИКС?
10:06
Как не переедать?
09:39
Что с запасом лекарств?
09:38
В Петербурге отметили волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи
09:22
Жорж Сен-Пьер - любимый боец Хабиба Нурмагомедова
20:18
Финансовым компания России разрешат выпускать дополнительные цифровые подписи
18:27
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда, прорывавших немецко-фашисткую блокаду
17:01
Прокуратура Ленобласти держин на контроле вопросы реализации программ по переселению граждан из ветхого жилья
16:51
В Петербурге будут судить наркодельцов, которые наладили производство и сбыт марихуаны и гашиша
15:37
Полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1995 году
15:18
В Купчино задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок
15:09
Художники из Петербурга передали музею Донецка коллекцию картин
15:05
В Ленобласти увеличили производство молока
15:03
В центер Петербурга подросток угнал каршеринговую иномарку
13:31
«Единая Россия» поможет учителю физкультуры из Петербурга попасть в книгу рекордов с результатом по двойным прыжкам на скакалке
12:21
В Ленобласти посиделки за картами закончились поножовщиной
10:41
Юрист упрекнула УК в перекладывании ответственности за обрушение фасадов на петербуржцев
10:11
Выставка «Лунный сад»
09:52
С нами воюет не Украина
09:23
Каковы планы по ремонту медучреждений?
08:56
Запрети себе кредит
08:14
В НХЛ считают, что форвард из системы СКА войдет на Драфте-2023 в Топ-5
19:38
Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы
17:19
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа двух опор
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета

В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района задержали мужчину, применившего аэрозольный пистолет в ходе конфликта из-за парковки

Вчера вечером к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле дома 80 по улице Калинина в поселке Ульяновка Тосненского района ЛО неизвестный мужчина, используя газовое оружие, угрожает ее пожилому отцу.

Прибывшими на место происшествия оперативниками установлено, что около 22 часов 00 минут между двумя жителями поселка произошел конфликт из-за парковочного места, в ходе которого 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в оппонента, 1956 года рождения, из аэрозольного пистолета «Удар М2», после чего ударил его и скрылся с места преступления.

В этот же день злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район хулиганство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-04-2022, 16:29
В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой
21-11-2022, 10:13
В рахье конфликт возле магазина стал фатальным для одного из оппонентов
13-11-2022, 13:23
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в оппонента в ходе дорожного конфликта
2-10-2022, 14:12
В Кипени задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе
18-07-2022, 12:07
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял в женщину
12-04-2022, 15:21
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона

Происшествия на дорогах

0
46
Сегодня, 10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
0
185
24-01-2023, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
0
264
23-01-2023, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
227
23-01-2023, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
Наверх