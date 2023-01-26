В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета

Вчера вечером к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле дома 80 по улице Калинина в поселке Ульяновка Тосненского района ЛО неизвестный мужчина, используя газовое оружие, угрожает ее пожилому отцу.

Прибывшими на место происшествия оперативниками установлено, что около 22 часов 00 минут между двумя жителями поселка произошел конфликт из-за парковочного места, в ходе которого 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в оппонента, 1956 года рождения, из аэрозольного пистолета «Удар М2», после чего ударил его и скрылся с места преступления.

В этот же день злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.