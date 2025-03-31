На проспекте Космонавтов таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП

Накануне днем, 30 марта около 15 часов сотрудниками ГАИ в Московском районе Петербурге была предпринята попытка остановить автомобиль - такси «Хендай Солярис».

Водитель автомобиля на неоднократные требования полицейских об остановке не реагировал и, превысив скорость, попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование.

Около 15 часов 35 минут у дома 63 по проспекту Космонавтов таксист не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной «Ладой», после чего задел еще два стоящих автомобиля – «Киа» и «Мерседес».

В ДТП пострадал 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Автомобилем такси «Хендая» управлял 48-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, а в салоне находились еще трое иностранцев в возрасте 47-54 лет. Один из пассажиров попытался скрыться с места ДТП бегством, но был задержан сотрудниками полиции.

Как оказалось, причиной попытки игнорировать законные требования сотрудников ДПС стало отсутствие регистрации у самого водителя и одного из его пассажиров.

Всех четверых доставили в отдел полиции, где в отношении нарушителей составили административные протоколы.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.