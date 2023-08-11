В массовом ДТП на проспекте Металлистов пострадали трое человек

Сегодня ранним утром около 07 часов 20 минут возле дома 32 по проспекту Металлистов водитель, на вид около 20 лет, автомобиля «ВАЗ» не справился с управление и совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода» под управлением 65-летнего водителя, после чего совершил столкновение с автомобилем «Хавал» под управлением 24-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и пассажирка автомобиля «Шкода», на вид 45 лет, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пассажир (на вид 20 лет) автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в состоянии средней тяжести

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.