Накануне ранним утром, 31 июля 2024 года около 04 часов 30 минут нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль «Хендай Солярис», двигавшийся по Литейному проспекту от Невского проспекта в сторону Литейного моста, водитель которого требований полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.
Полицейские организовали преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами.
На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, а продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Для остановки транспортного средства Сотрудники ГАИ приняли решение о применении табельного оружия.
В соответствии с требования ФЗ «О полиции» один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего в 04:47 у дома 1 по Пискаревскому проспекту автомобиль остановился.
За рулем «Хендая» находился 26-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. У мужчины были зафиксированы явные внешние признаки алкогольного опьянения.
Лихача доставили в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Также в отношении иностранца за нарушение норм миграционного законодательства составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
Продолжается проведение проверочных мероприятий.
В Петербурге со стрельбой задерживали нетрезвого водителя «Хендая»
Накануне ранним утром, 31 июля 2024 года около 04 часов 30 минут нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль «Хендай Солярис», двигавшийся по Литейному проспекту от Невского проспекта в сторону Литейного моста, водитель которого требований полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.