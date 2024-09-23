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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП

В центре Петербурга пьяный лихач на «Порше Кайен» устроил погоню с ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники ГАИ в ходе погони задержали нетрезвого водителя «Порше», устроившего ДТП в центре Петербурга

Сегодня утром, 23 сентября 2024 года около 08 часов сотрудниками ГАИ была предпринята попытка остановить автомобиль «Порше Кайен», двигавшегося с нарушениями ПДД. Водитель иномарки проигнорировал требование и, значительно превысив скорость, попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование нарушителя. В районе Троицкого моста водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с двумя автомобилями «Киа Спортейдж» и «Лада Ларгус».

Однако ДТП не остановило нарушителя, и он попытался скрыться, но его путь преградил служебный автомобиль ДПС, с которым «Порше» столкнулся по касательной.

Водитель иномарки задержали. Пострадавших в результате устроенных им ДТП нет.

За рулем находился 23-летний ранее судимый житель Парголово. У задержанного имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Как оказалось, водительского удостоверения находившийся за рулем никогда не имел.

Нарушителя доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район ДТП погоня пьяный водитель
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