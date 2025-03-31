В Волхове мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку

Накануне вечером, 30 марта около 18 часов 35 минут в отдел полиции Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 42-летней жительницы дома 3 мкр. Пороги о том, что ее сосед из хулиганских побуждений из ружья выстрелил в ее собаку, которая находилась возле дома. Стрелок промахнулся, поэтому животное не пострадало.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 45-летнего жителя соседнего дома. У задержанного изъяли ружье 1950 года выпуска и патроны.

Свой поступок стрелок объяснил тем, что накануне собака, якобы, залезла в его курятник и съела двух куриц.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелка поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.