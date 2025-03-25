В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома

Накануне вечером, 24 марта около 21 часа 25 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 43-летний житель дома 63 по улице Гагарина в городе Выборг, который сообщил о том, что в парадной его сосед выстрелил из ружья.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего сторожа местного завода, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в сторону соседа - оппонента. В результате хулиганской выходки никто не пострадал.

Стрелка доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

У задержанного изъято охотничье ружье, патроны, 1 гильза, оружие ограниченного поражения «Оса», 4 заряда к ней.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.