ента новостей

13:15
В Петербурге начался фестиваль «Детские дни»
12:35
Концерт Заслуженной артистки России Марины Капуро
12:33
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу движения
10:57
Петербургские спортсмены отличились на первенстве России по конькобежному спорту
10:39
В СПб создадут новые промышленные кластеры
10:06
В Сертолово мужчина пытался ограбить банк
09:58
В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома
09:52
На улице Вавиловых подростки ограбили мужчину
09:40
Каковы представления о достойной зарплате в СПб?
09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
08:35
В Ленобласти нарастили выпуск автопрома
23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
19:38
В Петербурге дополнили законопроект о «наливайках» новыми критериями
17:32
Выставка «13» в «Стрит-арт хранении»
14:45
Полицейские поймали курьера 19-летнего курьра мошенников
14:33
В Гатчина поймали представителей кочевого народа, подозреваемых в налете на магазин
14:15
На Загородном проспекте задержали двоих подозреваемых в поножовщине
13:37
В Приморском районе ищут подростков, распыливших перец в дворника и школьника
13:27
В Петербурге прошел конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии
13:21
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
09:17
Госдума рассмотрит законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог этой весной
08:59
Мошенники используют искусственный интеллект: как не стать жертвой
08:42
Ленобласть лидирует по вводу жилья на душу населения
07:10
Парламентарии СПб предлагают и дальше поддерживать граждан в сложной жизненной ситуации
06:53
В СПб активнее трудоустраивают инвалидов
01:42
Начался плей-офф ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» дома проиграло «Бурану» из Воронежа, а «СКА-Нева» в Тюмени уступила «Рубину»
01:23
Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 8-го тура этапа Гран-при ФИДЕ в Никосии и делит 3–5 места
19:09
СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025 победой по буллитам над «Торпедо»
13:46
В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома

В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборга задержали сторожа, стрелявшего из ружья в парадной

Накануне вечером, 24 марта около 21 часа 25 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 43-летний житель дома 63 по улице Гагарина в городе Выборг, который сообщил о том, что в парадной его сосед выстрелил из ружья.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего сторожа местного завода, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в сторону соседа - оппонента. В результате хулиганской выходки никто не пострадал. 

Стрелка доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. 

У задержанного изъято охотничье ружье, патроны, 1 гильза, оружие ограниченного поражения «Оса», 4 заряда к ней.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-01-2025, 09:21
В Красносельском районе мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья
22-04-2024, 11:58
В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье
29-04-2024, 12:25
В Металлстрое задержали стрелявшего из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры
23-03-2023, 12:35
В Колпино мужчина устроил стрельбу в коммунальной квартире
28-08-2023, 12:44
Под Лугой мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону соседа по даче
14-09-2022, 14:06
В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
21-03-2025, 22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
20-03-2025, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
Наверх