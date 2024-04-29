Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 21 часа к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 25-летней жительницы поселка Металлострой. Девушка рассказала правоохранителям, что за гаражами, неподалеку от дома 24 по улице Богайчука, неизвестный направил в ее сторону ружье, а затем выстрелил один раз в воздух, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 64-летнего стрелка.
У него изъяли охотничье ружье.
Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Металлстрое задержали стрелявшего из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры
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Опубликовал: Anton78
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Полицейсике задержали жителя поселка Металлострой, стрелявшего из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры
Накануне вечером, 28 апреля 2024 года около 21 часа к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 25-летней жительницы поселка Металлострой. Девушка рассказала правоохранителям, что за гаражами, неподалеку от дома 24 по улице Богайчука, неизвестный направил в ее сторону ружье, а затем выстрелил один раз в воздух, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью.
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