В Ленобласти задержан дачный стрелок

Накануне вечером около 17 часов 45 минут к полицейским поступило сообщение от 66-летнего пенсионера о том, что на дачном участке дома 6 по Дачной улице в деревне Крапивино Киришского района Ленинградской области из дома по соседству выбежал мужчина и выстрелил из ружья.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 41-летний неработающий житель города Кириши.

Установлено, в ходе внезапно возникшей ссоры он выстрелил вверх из охотничьего ружья.

Оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)