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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан дачный стрелок

В Ленобласти задержан дачный стрелок

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15
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Сотрудниками полиции задержан дачный стрелок в Киришах

Накануне вечером около 17 часов 45 минут к полицейским поступило сообщение от 66-летнего пенсионера о том, что на дачном участке дома 6 по Дачной улице в деревне Крапивино Киришского района Ленинградской области из дома по соседству выбежал мужчина и выстрелил из ружья.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 41-летний неработающий житель города Кириши.
Установлено, в ходе внезапно возникшей ссоры он выстрелил вверх из охотничьего ружья.
Оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район стрельба хулиганство
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